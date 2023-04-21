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Жильё с видом на море в Монако

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15 объектов найдено
Дом 2 спальни в Монако, Монако
Дом 2 спальни
Монако, Монако
5 Количество комнат 10/10 Этаж
€ 60,000,000
В роскошной резиденции с консьержем, двухуровневый пентхаус 520 м2, полностью меблированный …
Квартира 1 спальня в Монако, Монако
Квартира 1 спальня
Монако, Монако
2 Количество комнат 83 м² 7/29 Этаж
€ 3,850,000
Просторные 2 -х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА , полностью отремонтированные с использованием качественн…
Квартира 2 спальни в Монако, Монако
Квартира 2 спальни
Монако, Монако
3 Количество комнат 165 м² 5/6 Этаж
€ 7,700,000
3-х комнатный дуплекс, полностью отремонтирован, расположен в буржуазном здании в районе Bou…
Квартира 6 комнат в Монако, Монако
Квартира 6 комнат
Монако, Монако
6 Количество комнат 1 175 м²
Цена по запросу
Роскошная квартира с жилой площадью 834 кв.м. занимает целый этаж в резиденции PANORAMA, рас…
Квартира 3 спальни в Монако, Монако
Квартира 3 спальни
Монако, Монако
6 Количество комнат 387 м²
Цена по запросу
Роскошная квартира с высококачественной отделкой и панорамным видом на гавань в самом сердце…
Квартира 3 спальни в Монако, Монако
Квартира 3 спальни
Монако, Монако
4 Количество комнат 143 м²
€ 8,900,000
Очаровательная 3х-комнатная квартира полностью отремонтирована с использованием качественных…
Квартира 3 спальни в Монако, Монако
Квартира 3 спальни
Монако, Монако
119 м²
€ 5,900,000
Четырехкомнатная квартира на стадии ремонта, расположена на вилле Richmond, в престижном ква…
Квартира 3 спальни в Монако, Монако
Квартира 3 спальни
Монако, Монако
3 ванных комнат 272 м²
€ 12,800,000
Продажа пентхауса с крышей террасой площадью 147 кв.м., расположенного в буржуазном доме Pal…
Квартира 2 спальни в Монако, Монако
Квартира 2 спальни
Монако, Монако
2 ванных комнат 130 м²
€ 6,900,000
Продажа трёхкомнатной квартиры, в самом центре района Фонвьей, в резиденции Les Cyclades с б…
Квартира 2 спальни в Монако, Монако
Квартира 2 спальни
Монако, Монако
3 Количество комнат 128 м² 2 Этаж
€ 7,100,000
Красивая 3-х комнатная квартира , полностью отремонтированная в 2017 году, рядом с Place de…
Квартира 1 спальня в Монако, Монако
Квартира 1 спальня
Монако, Монако
48 м² 2 Этаж
€ 2,400,000
БОЛЬШАЯ СТУДИО полностью отремонтирована, продается с меблировкой, расположен в здании ";MON…
Квартира 1 спальня в Монако, Монако
Квартира 1 спальня
Монако, Монако
2 Количество комнат 60 м² 2 Этаж
€ 2,400,000
2-х комнатная квартира , полностью отремонтированая высоко качественными материалами, смеша…
Квартира 1 спальня в Монако, Монако
Квартира 1 спальня
Монако, Монако
2 Количество комнат 59 м² 1 Этаж
€ 2,600,000
Просторная 2 -х комнатная квартира, для смешанного использования, в здании, расположенном в …
Квартира 4 спальни в Монако, Монако
Квартира 4 спальни
Монако, Монако
5 Количество комнат 11 Этаж
€ 5,500,000
Красивая 5-ти комнатная квартира, недавно отремонтированна и меблированна с качественными ма…
Квартира 3 спальни в Монако, Монако
Квартира 3 спальни
Монако, Монако
4 Количество комнат 143 м² 25 Этаж
€ 9,500,000
Очаровательная 4-х комнатная квартира, полностью отремонтирована качественными материалами.…

Параметры недвижимости в Монако

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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