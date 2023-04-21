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Жильё с видом на горы в Монако

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Монако, Монако
Квартира 2 спальни
Монако, Монако
3 Количество комнат 128 м² 2 Этаж
€ 7,100,000
Красивая 3-х комнатная квартира , полностью отремонтированная в 2017 году, рядом с Place de…

Параметры недвижимости в Монако

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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