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Дома с бассейном в Монако

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Монако, Монако
Дом 2 спальни
Монако, Монако
5 Количество комнат 10/10 Этаж
€ 60,000,000
В роскошной резиденции с консьержем, двухуровневый пентхаус 520 м2, полностью меблированный …

Параметры недвижимости в Монако

с видом на море
недорогая
элитная
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