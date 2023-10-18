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Квартиры в Монако
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65 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Монако, Монако
2
83 м²
7/29
Просторные 2 -х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА , полностью отремонтированные с использованием качественн…
€3,85 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с террасой
Монако, Монако
3
165 м²
5/6
3-х комнатный дуплекс, полностью отремонтирован, расположен в буржуазном здании в районе Bou…
€7,70 млн
Рекомендовать
Квартира 6 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Монако, Монако
6
1 175 м²
Роскошная квартира с жилой площадью 834 кв.м. занимает целый этаж в резиденции PANORAMA, рас…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Монако, Монако
6
387 м²
Роскошная квартира с высококачественной отделкой и панорамным видом на гавань в самом сердце…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира
Монте-Карло, Монако
140 м²
Княжество Монако г.Монте Карло Апартамент рядом с пляжем Элегантн…
€7,50 млн
Рекомендовать
Квартира
Монте-Карло, Монако
130 м²
Княжество Монако г.Монте Карло Апартамент с видом на море Элегант…
€6,90 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Монте-Карло, Монако
4
130 м²
Княжество Монако г.Монте-Карло Апартамент 115м2 Элегантный апарта…
€5,25 млн
Рекомендовать
Квартира
Монте-Карло, Монако
198 м²
1
Княжество Монако г.Монте-Карло Редкое предложение! Апартамент с частным …
€13,26 млн
Рекомендовать
Квартира
Монте-Карло, Монако
178 м²
Княжество Монако г.Монте-Карло Апартамент в "Carré d'or" …
€15,35 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Монако, Монако
4
4
270 м²
Шести-комнатные апартаменты-дуплекс с большими террасами и панорамным видом на море и Монако…
€16,70 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Монако, Монако
3
3
150 м²
Великолепная 4-комнатная квартира в Монте-Карло, в резиденции Роквиль с парком. Чердак, боль…
€9,80 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Монако, Монако
1
1
Мы предлагаем эту красивую и очаровательную студию в Сен-Ромен-ле-Террасс в Монако. Бол…
€3,25 млн
Рекомендовать
Пентхаус
Монако, Монако
160 м²
Эта необыкновенная квартира в пентхаусе расположена на последних двух этажах дворцового отел…
€10,90 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Монако, Монако
3
3
168 м²
Красивая буржуазная квартира в розыске Zig Zag Palace в Монако. Эта самая красивая кварт…
€9,80 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Монако, Монако
3
3
131 м²
В новой резиденции в Монако Фонвьей мы предлагаем вам эту роскошно меблированную квартир…
€6,95 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Монако, Монако
3
2
115 м²
4-комнатные апартаменты, площадью 115 кв.м., полностью отремонтированные с использованием ка…
€4,98 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Монако, Монако
2
1
74 м²
Трёхкомнатная светлая квартира, расположенная в Монако в современном здании в центре Фонвьей…
€3,95 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Монако, Монако
1
1
37 м²
Квартира – студия, площадью 37 кв.м. с балконом 6 кв.м., расположена в резиденции с консьерж…
€2,00 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Монако, Монако
4
143 м²
Очаровательная 3х-комнатная квартира полностью отремонтирована с использованием качественных…
€8,90 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Монако, Монако
1
1
59 м²
Двухкомнатная квартира в новом доме L'Exotique на возвышенностях Монако в районе Экзоти…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с двором
Монако, Монако
1
1
42 м²
Продажа двухкомнатной квартиры в резиденции высокого уровня Les Ligures с консьержем, спорти…
€2,35 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой
Монако, Монако
2
2
135 м²
Современные апартаменты в престижной резиденции Château Périgord I с бассейном и консьержем,…
€6,75 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Монако, Монако
1
1
89 м²
Продажа квартиры с видом на море в одной из самых элитных резиденции Монако Parc Saint Roman…
€3,60 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой
Монако, Монако
3
1
125 м²
2
Продажа апартаментов после недавнего капитального ремонта, в Монако в элитном районе Монте-К…
€7,00 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море
Монако, Монако
3
119 м²
Четырехкомнатная квартира на стадии ремонта, расположена на вилле Richmond, в престижном ква…
€5,90 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Монако, Монако
2
2
155 м²
Трёхкомнатные апартаменты с видом на море и город, с террасой 28 кв.м., расположенные на выс…
€9,60 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой
Монако, Монако
4
3
245 м²
Продажа роскошных апартаментов с видом на море, полностью отремонтированных, в резиденции Le…
€15,00 млн
Рекомендовать
Квартира 2 ванных
Монако, Монако
2
150 м²
4
Продажа апартаментов на верхнем этаже элитного дома Roqueville в нескольких шагах от «Золото…
€9,80 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой
Монако, Монако
2
2
178 м²
Продажа роскошных апартаментов в престижном районе Монако «Золотой Квадрат», в здании Le Mir…
€14,95 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой
Монако, Монако
2
2
368 м²
10
Продажа эксклюзивных апартаментов-пентхауса в элитной резиденции Villa Annonciade в районе в…
€20,60 млн
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