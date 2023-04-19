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Купить квартиру в Кишинёв, Молдова

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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Кишинёв, Молдова
Квартира 3 комнаты
Кишинёв, Молдова
3 Количество комнат 68 м²
€ 28,500

Параметры недвижимости в Кишинёв, Молдова

недорогая
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