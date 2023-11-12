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Пентхаусы в Муниципалитет Кишинёв, Молдова

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни в Кишинёв, Молдова
Пентхаус 3 спальни
Кишинёв, Молдова
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 151 м²
Этаж 9/9
Продаём прекрасный пентхауз с отличным видом на столицу. Если Вам нужна большая, комфортн…
€245,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Кишинёв, Молдова

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