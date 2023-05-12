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Квартиры в Молдове

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Кишинёв, Молдова
Квартира 3 комнаты
Кишинёв, Молдова
Комнаты 3
Площадь 68 м²
€ 28,500

Параметры недвижимости в Молдове

недорогая
элитная
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