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Виллы с видом на море в Маврикий

Plaines Wilhems
5
Vacoas-Phoenix
5
Порт-Луи
1
Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Grand Baie, Маврикий
Вилла 4 спальни
Grand Baie, Маврикий
10 Количество комнат 4 ванных комнат 345 м² Количество этажей 2
€ 1,650,000
Продается вилла на берегу моря на Маврикии в самом сердце Гранд Бэй - Pointes aux Canoniers,…

Параметры недвижимости в Маврикий

с бассейном
недорогая
элитная
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