Вилла 4 спальни Grand Baie, Маврикий 10 Количество комнат 4 ванных комнат 345 м² Количество этажей 2

€ 1,650,000

Продается вилла на берегу моря на Маврикии в самом сердце Гранд Бэй - Pointes aux Canoniers,…