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Виллы в Маврикий

Plaines Wilhems
3
Vacoas-Phoenix
3
Вилла В архив
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4 объекта найдено
Вилла 5 спален с бассейном, с садом в Grand Riviere Noire, Маврикий
Вилла 5 спален с бассейном, с садом
Grand Riviere Noire, Маврикий
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Великолепный вид на океан для этих изысканных 5 спален с ванными комнатами RES, в частной со…
€1,35 млн
Вилла 4 спальни в Tamarin, Маврикий
Вилла 4 спальни
Tamarin, Маврикий
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
A new ecological resort and club appears in the heart of Tamarin on the exclusive west coast…
€1,06 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grand Baie, Маврикий
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grand Baie, Маврикий
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Количество этажей 2
Продается вилла на берегу моря на Маврикии в самом сердце Гранд Бэй - Pointes aux Canoniers,…
€1,65 млн
Вилла 3 спальни в Маврикий
Вилла 3 спальни
Маврикий
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 389 м²
Essence, недалеко от великолепного пляжа Trou aux Biches, предлагает лучшее из изысканной жи…
€1,28 млн

Параметры недвижимости в Маврикий

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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