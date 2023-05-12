Маврикий
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Маврикий
Новые дома в Маврикий
Все новостройки в Маврикий
1
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Маврикий
Жилая
Квартира в Маврикий
Дом в Маврикий
Вилла
Земельные участки в Маврикий
Элитная недвижимость в Маврикий
Найти агента в Маврикий
Агентства недвижимости в Маврикий
Агенты в Маврикий
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Найти агента в Маврикий
Агентства недвижимости в Маврикий
Агенты в Маврикий
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Маврикий
Plaines Wilhems
Vacoas-Phoenix
Пентхаусы
Пентхаусы с бассейном в Vacoas-Phoenix, Маврикий
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Flic en Flac, Маврикий
3
2
97 м²
2
€ 591,082
Эти меблированные апартаменты с 3 и садом 2 в Флик-ан-Флаке находятся недалеко от моря и пре…
Дом 4 спальни
Pereybere, Маврикий
6
3
590 м²
€ 1,650,729
Перейб и Эгрейв; Re Пейзаж: эта строящаяся вилла с панорамным видом предлагает вам комфорт и…
Квартира 2 спальни
Trou aux Biches, Маврикий
3
2
139 м²
€ 425,212
Essence, недалеко от великолепного пляжа Trou aux Biches, предлагает жителям прибрежный обра…
Вилла 5 спален
Grand Riviere Noire, Маврикий
5
5
395 м²
1
€ 3,436,523
Расположенная в месте единственной жилой пристани для яхт на юго-западном побережье Маврикия…
Квартира 4 спальни
Grand Riviere Noire, Маврикий
4
4
478 м²
1
€ 2,291,015
Просторный 4 спальня с ванной комнатой, двойной дуплекс на единственной пристани западного п…
Дом 1 спальня
Маврикий, Маврикий
2
1
115 м²
€ 430,201
Эвако, один из лидеров в сфере роскошной недвижимости на Маврикии, предлагает одну из своих …
Дом 3 спальни
Маврикий, Маврикий
5
3
404 м²
€ 1,264,430
В известном жилом районе с гольфом, пляжем, ресторанами ..., приезжайте быстро, чтобы заброн…
Вилла 5 спален
Tamarin, Маврикий
5
5
280 м²
1
€ 1,237,148
Великолепный вид на океан для этих изысканных 5 спален с ванными комнатами RES, в частной со…
Вилла 4 спальни
Tamarin, Маврикий
4
4
206 м²
€ 962,853
A new ecological resort and club appears in the heart of Tamarin on the exclusive west coast…
Квартира 2 спальни
Grand Baie, Маврикий
3
2
95 м²
1
€ 213,144
Grand Baie: в частной резиденции в стиле роскошного отеля с ресепшн, спа, ресторан, бассейн …
Вилла 5 спален
Grand Riviere Noire, Маврикий
5
5
600 м²
€ 3,619,804
Дом 3 спальни
Triolet, Маврикий
4
2
€ 561,429
Close to the sea, luxury hotels, a golf course, this new ongoing project offers luxury villa…
Параметры недвижимости в Vacoas-Phoenix, Маврикий
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты