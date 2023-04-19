Купить недвижимость в Trou aux Biches, Маврикий

Пентхаус 2 спальни Trou aux Biches, Маврикий 3 Количество комнат 2 ванных комнат 212 м²

€ 751,700

Суть, всего в нескольких шагах от прекрасного пляжа Тру-о-Биш, предлагает изысканный жизненн…