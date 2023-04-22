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Жильё с бассейном в Маврикий

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5 объектов найдено
Вилла 5 спален в Tamarin, Маврикий
Вилла 5 спален
Tamarin, Маврикий
5 ванных комнат 280 м² Количество этажей 1
€ 1,216,600
Великолепный вид на океан для этих изысканных 5 спален с ванными комнатами RES, в частной со…
Квартира 3 спальни в Tamarin, Маврикий
Квартира 3 спальни
Tamarin, Маврикий
3 ванных комнат 193 м² Количество этажей 2
€ 690,000
Собственность "Любовь с первого взгляда. Хорошо спроектированная 3 квартира с просторной вер…
Квартира 4 спальни в Grand Riviere Noire, Маврикий
Квартира 4 спальни
Grand Riviere Noire, Маврикий
4 ванных комнат 478 м² Количество этажей 1
€ 2,252,963
Просторный 4 спальня с ванной комнатой, двойной дуплекс на единственной пристани западного п…
Вилла 4 спальни в Grand Baie, Маврикий
Вилла 4 спальни
Grand Baie, Маврикий
10 Количество комнат 4 ванных комнат 345 м² Количество этажей 2
€ 1,650,000
Продается вилла на берегу моря на Маврикии в самом сердце Гранд Бэй - Pointes aux Canoniers,…
Вилла 5 спален в Grand Riviere Noire, Маврикий
Вилла 5 спален
Grand Riviere Noire, Маврикий
5 ванных комнат 395 м² Количество этажей 1
€ 3,379,444
Расположенная в месте единственной жилой пристани для яхт на юго-западном побережье Маврикия…

Регионы с недвижимостью на продажу

Plaines Wilhems
Vacoas-Phoenix
Порт-Луи
Grand Baie
Trou aux Biches
Flic en Flac
Roches Noires
Triolet

Параметры недвижимости в Маврикий

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