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Жильё с видом на море в Маврикий

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Grand Baie, Маврикий
Вилла 4 спальни
Grand Baie, Маврикий
10 Количество комнат 4 ванных комнат 345 м² Количество этажей 2
€ 1,650,000
Продается вилла на берегу моря на Маврикии в самом сердце Гранд Бэй - Pointes aux Canoniers,…

Регионы с недвижимостью на продажу

Plaines Wilhems
Vacoas-Phoenix
Порт-Луи
Grand Baie
Trou aux Biches
Flic en Flac
Roches Noires
Triolet

Параметры недвижимости в Маврикий

с бассейном
недорогая
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