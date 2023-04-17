Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Маврикий
  3. Port Louis
  4. Виллы

Купить вилла с бассейном в Port Louis, Маврикий

Вилла В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 3 спальнив Grand Baie, Маврикий
Дом 3 спальни
Grand Baie, Маврикий
5 Количество комнат 3 ванных комнат 236 м²
€ 456,930
PENTHOUSE R + 2 - GRAND BAIEПентхаус G + 2 на продажу в Перейбере в непосредственной близост…
Квартира 4 спальнив Grand Riviere Noire, Маврикий
Квартира 4 спальни
Grand Riviere Noire, Маврикий
4 ванных комнат 478 м² Количество этажей 1
€ 2,275,925
Просторный 4 спальня с ванной комнатой, двойной дуплекс на единственной пристани западного п…
Дом 1 спальняв Маврикий, Маврикий
Дом 1 спальня
Маврикий, Маврикий
2 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м²
€ 427,368
Эвако, один из лидеров в сфере роскошной недвижимости на Маврикии, предлагает одну из своих …
Дом 5 спаленв Cap Malheureux, Маврикий
Дом 5 спален
Cap Malheureux, Маврикий
8 Количество комнат 5 ванных комнат
€ 4,414,999
В естественной и инновационной среде просто камень и № 39;выбросить с моря, предлагает все с…
Вилла 5 спаленв Tamarin, Маврикий
Вилла 5 спален
Tamarin, Маврикий
5 ванных комнат 280 м² Количество этажей 1
€ 1,229,000
Великолепный вид на океан для этих изысканных 5 спален с ванными комнатами RES, в частной со…
Вилла 5 спаленв Grand Riviere Noire, Маврикий
Вилла 5 спален
Grand Riviere Noire, Маврикий
5 ванных комнат 600 м²
€ 3,595,962
Вилла 4 спальнив Grand Baie, Маврикий
Вилла 4 спальни
Grand Baie, Маврикий
10 Количество комнат 4 ванных комнат 345 м² Количество этажей 2
€ 1,501,861
Продается вилла на берегу моря на Маврикии в самом сердце Гранд Бэй - Pointes aux Canoniers,…
Дом 3 спальнив Маврикий, Маврикий
Дом 3 спальни
Маврикий, Маврикий
5 Количество комнат 3 ванных комнат 404 м²
€ 1,256,102
В известном жилом районе с гольфом, пляжем, ресторанами ..., приезжайте быстро, чтобы заброн…
Квартира 2 спальнив Trou aux Biches, Маврикий
Квартира 2 спальни
Trou aux Biches, Маврикий
3 Количество комнат 2 ванных комнат 139 м²
€ 422,412
Essence, недалеко от великолепного пляжа Trou aux Biches, предлагает жителям прибрежный обра…
Дом 4 спальнив Riviere du Rempart, Маврикий
Дом 4 спальни
Riviere du Rempart, Маврикий
6 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 1,531,734
Исключительный вид на эту великолепную виллу, расположенную в деревне Азури с новым гольфом,…
Вилла 3 спальнив Маврикий, Маврикий
Вилла 3 спальни
Маврикий, Маврикий
4 Количество комнат 3 ванных комнат 389 м²
€ 1,229,000
Essence, недалеко от великолепного пляжа Trou aux Biches, предлагает лучшее из изысканной жи…
Дом 4 спальнив Pereybere, Маврикий
Дом 4 спальни
Pereybere, Маврикий
6 Количество комнат 3 ванных комнат 590 м²
€ 1,639,857
Перейб и Эгрейв; Re Пейзаж: эта строящаяся вилла с панорамным видом предлагает вам комфорт и…

Параметры недвижимости в Port Louis, Маврикий

с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти