Маврикий
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Маврикий
Новые дома в Маврикий
Все новостройки в Маврикий
1
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Маврикий
Жилая
Квартира в Маврикий
Дом в Маврикий
Вилла
Земельные участки в Маврикий
Элитная недвижимость в Маврикий
Найти агента в Маврикий
Агентства недвижимости в Маврикий
Агенты в Маврикий
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Маврикий
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Маврикий
Найти агента в Маврикий
Агентства недвижимости в Маврикий
Агенты в Маврикий
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Маврикий
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Маврикий
Port Louis
Купить недвижимость с бассейном в Port Louis, Маврикий
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 5 спален
Tamarin, Маврикий
5 ванных комнат
280 м²
Количество этажей 1
€ 1,229,000
Великолепный вид на океан для этих изысканных 5 спален с ванными комнатами RES, в частной со…
Дом 5 спален
Cap Malheureux, Маврикий
8 Количество комнат
5 ванных комнат
€ 4,414,999
В естественной и инновационной среде просто камень и № 39;выбросить с моря, предлагает все с…
Вилла 3 спальни
Маврикий, Маврикий
4 Количество комнат
3 ванных комнат
389 м²
€ 1,229,000
Essence, недалеко от великолепного пляжа Trou aux Biches, предлагает лучшее из изысканной жи…
Квартира 2 спальни
Trou aux Biches, Маврикий
3 Количество комнат
2 ванных комнат
139 м²
€ 422,412
Essence, недалеко от великолепного пляжа Trou aux Biches, предлагает жителям прибрежный обра…
Вилла 4 спальни
Grand Baie, Маврикий
10 Количество комнат
4 ванных комнат
345 м²
Количество этажей 2
€ 1,501,861
Продается вилла на берегу моря на Маврикии в самом сердце Гранд Бэй - Pointes aux Canoniers,…
Дом 4 спальни
Riviere du Rempart, Маврикий
6 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 1,531,734
Исключительный вид на эту великолепную виллу, расположенную в деревне Азури с новым гольфом,…
Дом 3 спальни
Grand Baie, Маврикий
4 Количество комнат
3 ванных комнат
226 м²
€ 409,964
НОВЫЙ ПРОЕКТ в Гранд Бэй: Эта одноэтажная вилла предлагает вам гостиную, гостиную с кухней, …
Квартира 3 спальни
Tamarin, Маврикий
3 ванных комнат
193 м²
Количество этажей 2
€ 690,000
Собственность "Любовь с первого взгляда. Хорошо спроектированная 3 квартира с просторной вер…
Дом 4 спальни
Pereybere, Маврикий
6 Количество комнат
3 ванных комнат
590 м²
€ 1,639,857
Перейб и Эгрейв; Re Пейзаж: эта строящаяся вилла с панорамным видом предлагает вам комфорт и…
Дом 3 спальни
Triolet, Маврикий
4 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 557,731
Close to the sea, luxury hotels, a golf course, this new ongoing project offers luxury villa…
Квартира 2 спальни
Grand Baie, Маврикий
3 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
1 Этаж
€ 211,740
Grand Baie: в частной резиденции в стиле роскошного отеля с ресепшн, спа, ресторан, бассейн …
Дом 3 спальни
Маврикий, Маврикий
5 Количество комнат
3 ванных комнат
404 м²
€ 1,256,102
В известном жилом районе с гольфом, пляжем, ресторанами ..., приезжайте быстро, чтобы заброн…
Параметры недвижимости в Port Louis, Маврикий
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты