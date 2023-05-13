Маврикий
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Маврикий
Новые дома в Маврикий
Все новостройки в Маврикий
1
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Маврикий
Жилая
Квартира в Маврикий
Дом в Маврикий
Вилла
Земельные участки в Маврикий
Элитная недвижимость в Маврикий
Найти агента в Маврикий
Агентства недвижимости в Маврикий
Агенты в Маврикий
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Найти агента в Маврикий
Агентства недвижимости в Маврикий
Агенты в Маврикий
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Маврикий
Plaines Wilhems
Жильё с бассейном в Plaines Wilhems, Маврикий
Vacoas-Phoenix
18
Порт-Луи
11
Очистить
5 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Вилла 5 спален
Tamarin, Маврикий
5
5
280 м²
1
€ 1,234,035
Великолепный вид на океан для этих изысканных 5 спален с ванными комнатами RES, в частной со…
Квартира 3 спальни
Tamarin, Маврикий
3
3
193 м²
2
€ 690,000
Собственность "Любовь с первого взгляда. Хорошо спроектированная 3 квартира с просторной вер…
Квартира 4 спальни
Grand Riviere Noire, Маврикий
4
4
478 м²
1
€ 2,285,250
Просторный 4 спальня с ванной комнатой, двойной дуплекс на единственной пристани западного п…
Вилла 4 спальни
Grand Baie, Маврикий
10
4
345 м²
2
€ 1,650,000
Продается вилла на берегу моря на Маврикии в самом сердце Гранд Бэй - Pointes aux Canoniers,…
Вилла 5 спален
Grand Riviere Noire, Маврикий
5
5
395 м²
1
€ 3,427,875
Расположенная в месте единственной жилой пристани для яхт на юго-западном побережье Маврикия…
Параметры недвижимости в Plaines Wilhems, Маврикий
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты