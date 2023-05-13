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Жильё с бассейном в Plaines Wilhems, Маврикий

Vacoas-Phoenix
18
Порт-Луи
11
5 объектов найдено
Вилла 5 спален в Tamarin, Маврикий
Вилла 5 спален
Tamarin, Маврикий
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
€ 1,234,035
Великолепный вид на океан для этих изысканных 5 спален с ванными комнатами RES, в частной со…
Квартира 3 спальни в Tamarin, Маврикий
Квартира 3 спальни
Tamarin, Маврикий
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Количество этажей 2
€ 690,000
Собственность "Любовь с первого взгляда. Хорошо спроектированная 3 квартира с просторной вер…
Квартира 4 спальни в Grand Riviere Noire, Маврикий
Квартира 4 спальни
Grand Riviere Noire, Маврикий
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 478 м²
Количество этажей 1
€ 2,285,250
Просторный 4 спальня с ванной комнатой, двойной дуплекс на единственной пристани западного п…
Вилла 4 спальни в Grand Baie, Маврикий
Вилла 4 спальни
Grand Baie, Маврикий
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Количество этажей 2
€ 1,650,000
Продается вилла на берегу моря на Маврикии в самом сердце Гранд Бэй - Pointes aux Canoniers,…
Вилла 5 спален в Grand Riviere Noire, Маврикий
Вилла 5 спален
Grand Riviere Noire, Маврикий
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 395 м²
Количество этажей 1
€ 3,427,875
Расположенная в месте единственной жилой пристани для яхт на юго-западном побережье Маврикия…

Параметры недвижимости в Plaines Wilhems, Маврикий

с видом на море
недорогая
элитная
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