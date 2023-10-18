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10 объектов найдено
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Вилла 5 спален с бассейном, с садом
Grand Riviere Noire, Маврикий
5
5
280 м²
1
Великолепный вид на океан для этих изысканных 5 спален с ванными комнатами RES, в частной со…
€1,35 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Tamarin, Маврикий
4
4
206 м²
A new ecological resort and club appears in the heart of Tamarin on the exclusive west coast…
€1,06 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grand Baie, Маврикий
10
4
345 м²
2
Продается вилла на берегу моря на Маврикии в самом сердце Гранд Бэй - Pointes aux Canoniers,…
€1,65 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Riviere du Rempart, Маврикий
6
3
Исключительный вид на эту великолепную виллу, расположенную в деревне Азури с новым гольфом,…
€1,70 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Triolet, Маврикий
4
2
Close to the sea, luxury hotels, a golf course, this new ongoing project offers luxury villa…
€619,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Pereybere, Маврикий
6
3
590 м²
Перейб и Эгрейв; Re Пейзаж: эта строящаяся вилла с панорамным видом предлагает вам комфорт и…
€1,82 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Grand Baie, Маврикий
4
3
226 м²
НОВЫЙ ПРОЕКТ в Гранд Бэй: Эта одноэтажная вилла предлагает вам гостиную, гостиную с кухней, …
€455,000
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Дом 5 спален с High standing Villa
Cap Malheureux, Маврикий
8
5
В естественной и инновационной среде просто камень и № 39;выбросить с моря, предлагает все с…
€4,90 млн
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Дом 3 спальни
Grand Baie, Маврикий
5
2
127 м²
Квартира G + 2 для продажи в Гранд Бэй, в непосредственной близости от пляжа, доступного для…
€294,000
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Дом 3 спальни
Grand Baie, Маврикий
5
3
236 м²
PENTHOUSE R + 2 - GRAND BAIEПентхаус G + 2 на продажу в Перейбере в непосредственной близост…
€502,000
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