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Квартиры с бассейном в Plaines Wilhems, Маврикий

Vacoas-Phoenix
6
Порт-Луи
3
Квартира В архив
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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Tamarin, Маврикий
Квартира 3 спальни
Tamarin, Маврикий
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Количество этажей 2
€ 690,000
Собственность "Любовь с первого взгляда. Хорошо спроектированная 3 квартира с просторной вер…
Квартира 4 спальни в Grand Riviere Noire, Маврикий
Квартира 4 спальни
Grand Riviere Noire, Маврикий
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 478 м²
Количество этажей 1
€ 2,291,015
Просторный 4 спальня с ванной комнатой, двойной дуплекс на единственной пристани западного п…

Параметры недвижимости в Plaines Wilhems, Маврикий

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