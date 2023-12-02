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Дома в Маврикий, Маврикий

1 объект найдено
Дом 1 спальня вилла, с Investment Property, с Beach Facilities в Маврикий, Маврикий
Дом 1 спальня вилла, с Investment Property, с Beach Facilities
Маврикий, Маврикий
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Эвако, один из лидеров в сфере роскошной недвижимости на Маврикии, предлагает одну из своих …
€430,618
в месяц
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Параметры недвижимости в Маврикий, Маврикий

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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