Купить недвижимость в Flic en Flac, Маврикий

Квартира 3 спальни Flic en Flac, Маврикий 2 ванных комнат 97 м² Количество этажей 2

€ 587,693

Эти меблированные апартаменты с 3 и садом 2 в Флик-ан-Флаке находятся недалеко от моря и пре…