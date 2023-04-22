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Квартира 3 спальни
Tamarin, Маврикий
3 ванных комнат
193 м²
Количество этажей 2
€ 690,000
Собственность "Любовь с первого взгляда. Хорошо спроектированная 3 квартира с просторной вер…
Квартира 4 спальни
Grand Riviere Noire, Маврикий
4 ванных комнат
478 м²
Количество этажей 1
€ 2,252,963
Просторный 4 спальня с ванной комнатой, двойной дуплекс на единственной пристани западного п…
Регионы с недвижимостью на продажу
Plaines Wilhems
Vacoas-Phoenix
Порт-Луи
Trou aux Biches
Flic en Flac
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