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Квартиры с бассейном в Маврикий

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Tamarin, Маврикий
Квартира 3 спальни
Tamarin, Маврикий
3 ванных комнат 193 м² Количество этажей 2
€ 690,000
Собственность "Любовь с первого взгляда. Хорошо спроектированная 3 квартира с просторной вер…
Квартира 4 спальни в Grand Riviere Noire, Маврикий
Квартира 4 спальни
Grand Riviere Noire, Маврикий
4 ванных комнат 478 м² Количество этажей 1
€ 2,252,963
Просторный 4 спальня с ванной комнатой, двойной дуплекс на единственной пристани западного п…

Регионы с недвижимостью на продажу

Plaines Wilhems
Vacoas-Phoenix
Порт-Луи
Trou aux Biches
Flic en Flac

Параметры недвижимости в Маврикий

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