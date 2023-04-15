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Купить вилла с бассейном на Мальте

Central Region
4
Birkirkara
2
Northern Region
2
Сент-Полс-Бэй
2
Attard
1
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1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Сент-Полс-Бэй, Мальта
Вилла 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
4 ванных комнат
€ 2,800,000
Exceptional Semi Detached Bungalow with Outdoor & indoor Pools San Pawl Tat Targa Located in…

Параметры недвижимости на Мальте

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