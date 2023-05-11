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Виллы с видом на море на Мальте

Central Region
5
Birkirkara
3
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3
Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 7 спален в Меллиха, Мальта
Вилла 7 спален
Меллиха, Мальта
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 355 м²
Количество этажей 4
€ 3,500,000

Параметры недвижимости на Мальте

с бассейном
недорогая
элитная
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