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Купить недвижимость с бассейном на Мальте

квартиры
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дома
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2 объекта найдено
Дом 5 спаленв Xaghra, Мальта
Дом 5 спален
Xaghra, Мальта
6 ванных комнат
€ 760,000
These Farmhouse's forming part of a new development in this quiet area of Gozo are now up fo…
Вилла 3 спальнив Сент-Полс-Бэй, Мальта
Вилла 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
4 ванных комнат
€ 2,800,000
Exceptional Semi Detached Bungalow with Outdoor & indoor Pools San Pawl Tat Targa Located in…

Регионы с недвижимостью на продажу

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Параметры недвижимости на Мальте

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