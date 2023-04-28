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Коттедж 2 спальни
Siggiewi, Мальта
7 Количество комнат
2 ванных комнат
193 м²
Количество этажей 3
€ 529,000
SIGGIEWI - HOUSE OF CHARACTER - Situated in the quaint village, of this lovely area, Is a we…
Дом 3 спальни
Zebbug, Мальта
3 ванных комнат
€ 495,000
Spacious townhouse located in a quiet UCA area within Zebbug, Malta.Currently being built an…
Дом 3 спальни
Birzebbugia, Мальта
9 Количество комнат
3 ванных комнат
322 м²
€ 615,000
BIRZEBBUGIA - Расположенный в районе Тал-Папа, очень ухоженный и законченный таунхаус продае…
Параметры недвижимости в Southern Region, Мальта
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