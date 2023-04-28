Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Southern Region
  4. Коттеджи

Коттеджи в Southern Region, Мальта

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Siggiewi, Мальта
Коттедж 2 спальни
Siggiewi, Мальта
7 Количество комнат 2 ванных комнат 193 м² Количество этажей 3
€ 529,000
SIGGIEWI - HOUSE OF CHARACTER - Situated in the quaint village, of this lovely area, Is a we…

Параметры недвижимости в Southern Region, Мальта

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти