Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Central Region
  4. Слима

Жильё с видом на море в Слима, Мальта

1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
10 Количество комнат 2 ванных комнат 213 м² 4/20 Этаж
€ 1,110,000
Роскошная недвижимость Fort Cambridge на Мальте, созданная для того, чтобы воплотить в жизнь…
Realting.com
Перейти