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Квартиры в Слима, Мальта

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
10 Количество комнат 2 ванных комнат 213 м² 4/20 Этаж
€ 1,110,000
Роскошная недвижимость Fort Cambridge на Мальте, созданная для того, чтобы воплотить в жизнь…
Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
2 ванных комнат 225 м²
€ 980,000
Слима - очень уникальная квартира 1930-х годов, расположенная на третьем уровне здания, с не…
Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
2 ванных комнат 115 м²
€ 350,000
ST JULIANS: Светлая квартира в очень умном квартале на возвышенном первом этаже, расположен …
Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
3 ванных комнат 185 м²
€ 1,650,000
TIGNE POINT, SLIEMA - роскошная приморская квартира, которая является частью одного из высок…
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