Купить недвижимость с видом на море на Мальте

Квартира 3 спальни Birkirkara, Мальта 10 Количество комнат 2 ванных комнат 213 м² 4/20 Этаж

€ 1,100,000

Роскошная недвижимость Fort Cambridge на Мальте, созданная для того, чтобы воплотить в жизнь…