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Купить пентхаус в Сент-Полс-Бэй, Мальта

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2 объекта найдено
Пентхаус 3 спальнив Сент-Полс-Бэй, Мальта
Пентхаус 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
6 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м² 5/5 Этаж
€ 450,000
ST PAUL'S BAY - New on the market is the fifth-floor fully furnished three-bedroom penth…
Пентхаус 3 спальнив Сент-Полс-Бэй, Мальта
Пентхаус 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
6 Количество комнат 3 ванных комнат 135 м² 6/6 Этаж
€ 615,000
Св. Paul & # 39; s Bay - расположен в одном из самых живописных районов на севере Мальты, на…
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