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Бунгало с видом на море в Сент-Полс-Бэй, Мальта

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1 объект найдено
Бунгало 3 спальни в Qawra, Мальта
Бунгало 3 спальни
Qawra, Мальта
8 Количество комнат 2 ванных комнат 440 м² Количество этажей 2
€ 1,550,000
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawr…
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