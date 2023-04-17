Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Northern Region
  4. Сент-Полс-Бэй

Купить недвижимость в Сент-Полс-Бэй, Мальта

14 объектов найдено
Пентхаус 3 спальнив Сент-Полс-Бэй, Мальта
Пентхаус 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
6 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м² 5/5 Этаж
€ 450,000
ST PAUL'S BAY - New on the market is the fifth-floor fully furnished three-bedroom penth…
Вилла 3 спальнив Сент-Полс-Бэй, Мальта
Вилла 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
4 ванных комнат
€ 2,800,000
Exceptional Semi Detached Bungalow with Outdoor & indoor Pools San Pawl Tat Targa Located in…
Вилла 3 спальнив Сент-Полс-Бэй, Мальта
Вилла 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
10 Количество комнат 3 ванных комнат 7 139 м² Количество этажей 1
€ 3,300,000
Бидния - полностью отделенная вилла в Биднии на высоте более 7000 м и более 2; земля с ландш…
Квартира 2 спальнив Qawra, Мальта
Квартира 2 спальни
Qawra, Мальта
5 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² 6/7 Этаж
€ 197,000
Квартира 2 спальнив Буджибба, Мальта
Квартира 2 спальни
Буджибба, Мальта
6 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м² 1 Этаж
€ 219,000
Квартира 2 спальнив Qawra, Мальта
Квартира 2 спальни
Qawra, Мальта
5 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 3 Этаж
€ 190,000
Квартира 3 спальнив Буджибба, Мальта
Квартира 3 спальни
Буджибба, Мальта
6 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² 5/1 Этаж
€ 210,000
Bugibba - квартира, расположенная на четвертом этаже и расположенная всего в нескольких мину…
Пентхаус 3 спальнив Сент-Полс-Бэй, Мальта
Пентхаус 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
6 Количество комнат 3 ванных комнат 135 м² 6/6 Этаж
€ 615,000
Св. Paul & # 39; s Bay - расположен в одном из самых живописных районов на севере Мальты, на…
Квартира 3 спальнив Qawra, Мальта
Квартира 3 спальни
Qawra, Мальта
6 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² 7/8 Этаж
€ 230,000
Qawra - Квартира на шестом этаже, готовая квартира, являющаяся частью новой застройки, польз…
Квартира 3 спальнив Буджибба, Мальта
Квартира 3 спальни
Буджибба, Мальта
7 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² 1 Этаж
€ 275,000
BUGIBBA. Высоко законченный мезонет первого этажа общей площадью около 200 м & sup2; и был о…
Квартира 1 спальняв Сент-Полс-Бэй, Мальта
Квартира 1 спальня
Сент-Полс-Бэй, Мальта
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 3 Этаж
€ 150,000
Св. Paul & rsquo; s Bay - Совершенно новая двухкомнатная квартира, построенная и законченная…
Квартира 2 спальнив Qawra, Мальта
Квартира 2 спальни
Qawra, Мальта
6 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м² 5 Этаж
€ 185,000
QAWRA - недавно построенная квартира, с квадратной планировкой и полная естественного света.…
Квартира 2 спальнив Буджибба, Мальта
Квартира 2 спальни
Буджибба, Мальта
5 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 2 Этаж
€ 176,000
BUGIBBA. Недавно отремонтированная и полностью меблированная квартира с двумя спальнями, явл…
Квартира 2 спальнив Qawra, Мальта
Квартира 2 спальни
Qawra, Мальта
5 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 1 Этаж
€ 191,000
QAWRA - Новая застройка в настоящее время строится в отличном месте недалеко от всех достопр…
Realting.com
Перейти