Купить недвижимость в Сент-Полс-Бэй, Мальта

Вилла 3 спальни Сент-Полс-Бэй, Мальта 10 Количество комнат 3 ванных комнат 7 139 м² Количество этажей 1

€ 3,300,000

Бидния - полностью отделенная вилла в Биднии на высоте более 7000 м и более 2; земля с ландш…