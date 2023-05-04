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Жильё в Сан Джулианс, Мальта

2 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни в Сан Джулианс, Мальта
Пентхаус 3 спальни
Сан Джулианс, Мальта
2 ванных комнат
€ 600,000
This Penthouse forming part of a brand new block in this sought after area of St. Julians is…
Квартира 1 спальня в Сан Джулианс, Мальта
Квартира 1 спальня
Сан Джулианс, Мальта
1 ванных комнат
€ 250,000
A new residential project of 2 bedroom apartments situated in a very good area of St Julians…
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