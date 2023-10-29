Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Мальта
  4. Корми
  5. Виллы

Виллы в Корми, Мальта

Вилла В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Бунгало 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Бунгало 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 490 м²
Количество этажей 1
Это потрясающее двухквартирное бунгало в Сан-Паул-Тат-Тарга, Наксар, предлагает захватывающи…
€2,07 млн
Квартира 2 спальни в Qawra, Мальта
Квартира 2 спальни
Qawra, Мальта
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3
€179,720
Квартира 2 спальни в Свийи, Мальта
Квартира 2 спальни
Свийи, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Looking for a spacious, bright and well laid out property?This new apartment has just been f…
€431,209
Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
ST JULIANS: Светлая квартира в очень умном квартале на возвышенном первом этаже, расположен …
€327,717
Квартира 3 спальни в Слима, Мальта
Квартира 3 спальни
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
TIGNE POINT, SLIEMA - роскошная приморская квартира, которая является частью одного из высок…
€1,54 млн
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Qawra, Мальта
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Qawra, Мальта
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 5
QAWRA - недавно построенная квартира, с квадратной планировкой и полная естественного света.…
€173,222
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Birkirkara, Мальта
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Birkirkara, Мальта
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
KAPPARA - Эта двухквартирная вилла, расположенная в этом элитном районе, очень хорошо отдела…
€1,29 млн
Бунгало 3 спальни в Меллиха, Мальта
Бунгало 3 спальни
Меллиха, Мальта
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Поместье Санта-Мария ( MELLIEHA ) – Бунгало с тремя спальнями в хорошем размере, построенное…
€1,89 млн
Квартира 2 спальни в Буджибба, Мальта
Квартира 2 спальни
Буджибба, Мальта
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1
€206,169
Дом 4 спальни в Birkirkara, Мальта
Дом 4 спальни
Birkirkara, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 475 м²
€1,08 млн
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 5/7
ST. PAUL’S BAY – This inviting corner apartment, nestled within a cozy eight-unit complex, s…
€261,966
Вилла 3 спальни с балконом, с бассейном, с гаражом в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Вилла 3 спальни с балконом, с бассейном, с гаражом
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Exceptional Semi Detached Bungalow with Outdoor & indoor Pools San Pawl Tat Targa Located in…
€2,87 млн
Realting.com
Перейти