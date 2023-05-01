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Виллы с видом на море в Northern Region, Мальта

Сент-Полс-Бэй
2
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1 объект найдено
Вилла 7 спален в Меллиха, Мальта
Вилла 7 спален
Меллиха, Мальта
15 Количество комнат 6 ванных комнат 1 355 м² Количество этажей 4
€ 3,500,000
Welcome to a truly exceptional property located in one of the most prestigious and sought-af…

Параметры недвижимости в Northern Region, Мальта

с бассейном
недорогая
элитная
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