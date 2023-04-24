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Виллы в Northern Region, Мальта

Сент-Полс-Бэй
2
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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Вилла 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
4 ванных комнат
€ 2,800,000
Exceptional Semi Detached Bungalow with Outdoor & indoor Pools San Pawl Tat Targa Located in…
Вилла 3 спальни в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Вилла 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
10 Количество комнат 3 ванных комнат 7 139 м² Количество этажей 1
€ 3,300,000
Бидния - полностью отделенная вилла в Биднии на высоте более 7000 м и более 2; земля с ландш…

Параметры недвижимости в Northern Region, Мальта

с бассейном
недорогая
элитная
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