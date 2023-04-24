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Жильё с бассейном в Northern Region, Мальта

Сент-Полс-Бэй
15
Naxxar
3
Mosta
1
Свийи
1
1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Вилла 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
4 ванных комнат
€ 2,800,000
Exceptional Semi Detached Bungalow with Outdoor & indoor Pools San Pawl Tat Targa Located in…

Параметры недвижимости в Northern Region, Мальта

с видом на море
недорогая
элитная
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