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Жильё с видом на море в Northern Region, Мальта

Сент-Полс-Бэй
15
Naxxar
3
Mosta
1
Свийи
1
3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Меллиха, Мальта
Квартира 3 спальни
Меллиха, Мальта
7 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² 3/4 Этаж
€ 225,000
Mellieha - Charming three bedroom apartment in Mellieha perfectly situated near all essentia…
Бунгало 3 спальни в Qawra, Мальта
Бунгало 3 спальни
Qawra, Мальта
8 Количество комнат 2 ванных комнат 440 м² Количество этажей 2
€ 1,550,000
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawr…
Квартира 3 спальни в Меллиха, Мальта
Квартира 3 спальни
Меллиха, Мальта
8 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 2/5 Этаж
€ 287,000
MELLIEHA – Хорошо законченная и полностью меблированная квартира на 1-м этаже, обслуживаемая…

Параметры недвижимости в Northern Region, Мальта

с бассейном
недорогая
элитная
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