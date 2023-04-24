Вилла 3 спальни Birkirkara, Мальта 11 Количество комнат 3 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2

€ 1,224,457

KAPPARA - Эта двухквартирная вилла, расположенная в этом элитном районе, очень хорошо отдела…