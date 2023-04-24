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Пентхаусы в Northern Region, Мальта

Сент-Полс-Бэй
2
Naxxar
1
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4 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Пентхаус 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
6 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м² 5/5 Этаж
€ 450,000
ST PAUL'S BAY - New on the market is the fifth-floor fully furnished three-bedroom penth…
Пентхаус 2 спальни в Naxxar, Мальта
Пентхаус 2 спальни
Naxxar, Мальта
8 Количество комнат 2 ванных комнат 154 м² 5/5 Этаж
€ 380,000
NAXXAR - высоко законченный пентхаус с тремя спальнями, который частично продается с мебелью…
Пентхаус 3 спальни в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Пентхаус 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
6 Количество комнат 3 ванных комнат 135 м² 6/6 Этаж
€ 615,000
Св. Paul & # 39; s Bay - расположен в одном из самых живописных районов на севере Мальты, на…
Пентхаус 3 спальни в Меллиха, Мальта
Пентхаус 3 спальни
Меллиха, Мальта
7 Количество комнат 3 ванных комнат 375 м² 7 Этаж
€ 980,000
Потрясающий, меблированный дуплекс PENTHOUSE с полноразмерным бассейном на крыше & nbsp, с п…

Параметры недвижимости в Northern Region, Мальта

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