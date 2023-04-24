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Дома в Northern Region, Мальта

Сент-Полс-Бэй
3
Naxxar
2
6 объектов найдено
Бунгало 3 спальни в Меллиха, Мальта
VIP
Бунгало 3 спальни
Меллиха, Мальта
10 Количество комнат 3 ванных комнат 1 000 м² Количество этажей 1
€ 2,000,000
Поместье Санта-Мария ( MELLIEHA ) – Бунгало с тремя спальнями в хорошем размере, построенное…
Бунгало 3 спальни в Qawra, Мальта
Бунгало 3 спальни
Qawra, Мальта
8 Количество комнат 2 ванных комнат 440 м² Количество этажей 2
€ 1,550,000
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawr…
Вилла 3 спальни в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Вилла 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
4 ванных комнат
€ 2,800,000
Exceptional Semi Detached Bungalow with Outdoor & indoor Pools San Pawl Tat Targa Located in…
Вилла 3 спальни в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Вилла 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
10 Количество комнат 3 ванных комнат 7 139 м² Количество этажей 1
€ 3,300,000
Бидния - полностью отделенная вилла в Биднии на высоте более 7000 м и более 2; земля с ландш…
Дом 5 спален в Naxxar, Мальта
Дом 5 спален
Naxxar, Мальта
10 Количество комнат 6 ванных комнат 340 м² Количество этажей 3
€ 1,595,000
NAXXAR - искусно преобразованный Дом Характер в роскошный дом со всеми современными удобства…
Дом 10 спален в Naxxar, Мальта
Дом 10 спален
Naxxar, Мальта
10 Количество комнат 10 ванных комнат 850 м²
€ 1,895,000
NAXXAR - Дом персонажа, расположенный в лучшем районе Наксара, в окружении характера и очаро…

Параметры недвижимости в Northern Region, Мальта

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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