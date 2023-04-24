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Бунгало в Northern Region, Мальта

Сент-Полс-Бэй
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Бунгало В архив
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2 объекта найдено
Бунгало 3 спальни в Меллиха, Мальта
VIP
Бунгало 3 спальни
Меллиха, Мальта
10 Количество комнат 3 ванных комнат 1 000 м² Количество этажей 1
€ 2,000,000
Поместье Санта-Мария ( MELLIEHA ) – Бунгало с тремя спальнями в хорошем размере, построенное…
Бунгало 3 спальни в Qawra, Мальта
Бунгало 3 спальни
Qawra, Мальта
8 Количество комнат 2 ванных комнат 440 м² Количество этажей 2
€ 1,550,000
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawr…

Параметры недвижимости в Northern Region, Мальта

с видом на море
недорогая
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