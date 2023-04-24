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Northern Region
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Квартиры в Northern Region, Мальта
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12
Mosta
1
Naxxar
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19 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Меллиха, Мальта
7 Количество комнат
2 ванных комнат
93 м²
3/4 Этаж
€ 225,000
Mellieha - Charming three bedroom apartment in Mellieha perfectly situated near all essentia…
Квартира 3 спальни
Меллиха, Мальта
8 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
2/5 Этаж
€ 287,000
MELLIEHA – Хорошо законченная и полностью меблированная квартира на 1-м этаже, обслуживаемая…
Пентхаус 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
6 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
5/5 Этаж
€ 450,000
ST PAUL'S BAY - New on the market is the fifth-floor fully furnished three-bedroom penth…
Квартира 2 спальни
Свийи, Мальта
2 ванных комнат
€ 420,000
Looking for a spacious, bright and well laid out property?This new apartment has just been f…
Пентхаус 2 спальни
Naxxar, Мальта
8 Количество комнат
2 ванных комнат
154 м²
5/5 Этаж
€ 380,000
NAXXAR - высоко законченный пентхаус с тремя спальнями, который частично продается с мебелью…
Квартира 2 спальни
Qawra, Мальта
5 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
6/7 Этаж
€ 197,000
Квартира 3 спальни
Mosta, Мальта
6 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
3/5 Этаж
€ 345,000
Моста & Ndash; Расположенный на окраине Мосты, в нескольких минутах ходьбы от Национального …
Квартира 2 спальни
Буджибба, Мальта
6 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
1 Этаж
€ 219,000
Квартира 2 спальни
Qawra, Мальта
5 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
3 Этаж
€ 190,000
Квартира 3 спальни
Меллиха, Мальта
6 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
2 Этаж
€ 310,000
MELLIEHA - Просторная готовая трехкомнатная квартира, являющаяся частью небольшого жилого до…
Квартира 3 спальни
Буджибба, Мальта
6 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
5/1 Этаж
€ 210,000
Bugibba - квартира, расположенная на четвертом этаже и расположенная всего в нескольких мину…
Пентхаус 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
6 Количество комнат
3 ванных комнат
135 м²
6/6 Этаж
€ 615,000
Св. Paul & # 39; s Bay - расположен в одном из самых живописных районов на севере Мальты, на…
Квартира 3 спальни
Qawra, Мальта
6 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
7/8 Этаж
€ 230,000
Qawra - Квартира на шестом этаже, готовая квартира, являющаяся частью новой застройки, польз…
Квартира 3 спальни
Буджибба, Мальта
7 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
1 Этаж
€ 275,000
BUGIBBA. Высоко законченный мезонет первого этажа общей площадью около 200 м & sup2; и был о…
Квартира 1 спальня
Сент-Полс-Бэй, Мальта
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
3 Этаж
€ 150,000
Св. Paul & rsquo; s Bay - Совершенно новая двухкомнатная квартира, построенная и законченная…
Квартира 2 спальни
Qawra, Мальта
6 Количество комнат
1 ванных комнат
101 м²
5 Этаж
€ 185,000
QAWRA - недавно построенная квартира, с квадратной планировкой и полная естественного света.…
Квартира 2 спальни
Буджибба, Мальта
5 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
2 Этаж
€ 176,000
BUGIBBA. Недавно отремонтированная и полностью меблированная квартира с двумя спальнями, явл…
Квартира 2 спальни
Qawra, Мальта
5 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
1 Этаж
€ 191,000
QAWRA - Новая застройка в настоящее время строится в отличном месте недалеко от всех достопр…
Пентхаус 3 спальни
Меллиха, Мальта
7 Количество комнат
3 ванных комнат
375 м²
7 Этаж
€ 980,000
Потрясающий, меблированный дуплекс PENTHOUSE с полноразмерным бассейном на крыше & nbsp, с п…
Параметры недвижимости в Northern Region, Мальта
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