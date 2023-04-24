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Квартиры в Northern Region, Мальта

Сент-Полс-Бэй
12
Mosta
1
Naxxar
1
Свийи
1
Квартира В архив
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19 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Меллиха, Мальта
Квартира 3 спальни
Меллиха, Мальта
7 Количество комнат 2 ванных комнат 93 м² 3/4 Этаж
€ 225,000
Mellieha - Charming three bedroom apartment in Mellieha perfectly situated near all essentia…
Квартира 3 спальни в Меллиха, Мальта
Квартира 3 спальни
Меллиха, Мальта
8 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 2/5 Этаж
€ 287,000
MELLIEHA – Хорошо законченная и полностью меблированная квартира на 1-м этаже, обслуживаемая…
Пентхаус 3 спальни в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Пентхаус 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
6 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м² 5/5 Этаж
€ 450,000
ST PAUL'S BAY - New on the market is the fifth-floor fully furnished three-bedroom penth…
Квартира 2 спальни в Свийи, Мальта
Квартира 2 спальни
Свийи, Мальта
2 ванных комнат
€ 420,000
Looking for a spacious, bright and well laid out property?This new apartment has just been f…
Пентхаус 2 спальни в Naxxar, Мальта
Пентхаус 2 спальни
Naxxar, Мальта
8 Количество комнат 2 ванных комнат 154 м² 5/5 Этаж
€ 380,000
NAXXAR - высоко законченный пентхаус с тремя спальнями, который частично продается с мебелью…
Квартира 2 спальни в Qawra, Мальта
Квартира 2 спальни
Qawra, Мальта
5 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² 6/7 Этаж
€ 197,000
Квартира 3 спальни в Mosta, Мальта
Квартира 3 спальни
Mosta, Мальта
6 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² 3/5 Этаж
€ 345,000
Моста & Ndash; Расположенный на окраине Мосты, в нескольких минутах ходьбы от Национального …
Квартира 2 спальни в Буджибба, Мальта
Квартира 2 спальни
Буджибба, Мальта
6 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м² 1 Этаж
€ 219,000
Квартира 2 спальни в Qawra, Мальта
Квартира 2 спальни
Qawra, Мальта
5 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 3 Этаж
€ 190,000
Квартира 3 спальни в Меллиха, Мальта
Квартира 3 спальни
Меллиха, Мальта
6 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² 2 Этаж
€ 310,000
MELLIEHA - Просторная готовая трехкомнатная квартира, являющаяся частью небольшого жилого до…
Квартира 3 спальни в Буджибба, Мальта
Квартира 3 спальни
Буджибба, Мальта
6 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² 5/1 Этаж
€ 210,000
Bugibba - квартира, расположенная на четвертом этаже и расположенная всего в нескольких мину…
Пентхаус 3 спальни в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Пентхаус 3 спальни
Сент-Полс-Бэй, Мальта
6 Количество комнат 3 ванных комнат 135 м² 6/6 Этаж
€ 615,000
Св. Paul & # 39; s Bay - расположен в одном из самых живописных районов на севере Мальты, на…
Квартира 3 спальни в Qawra, Мальта
Квартира 3 спальни
Qawra, Мальта
6 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² 7/8 Этаж
€ 230,000
Qawra - Квартира на шестом этаже, готовая квартира, являющаяся частью новой застройки, польз…
Квартира 3 спальни в Буджибба, Мальта
Квартира 3 спальни
Буджибба, Мальта
7 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² 1 Этаж
€ 275,000
BUGIBBA. Высоко законченный мезонет первого этажа общей площадью около 200 м & sup2; и был о…
Квартира 1 спальня в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Квартира 1 спальня
Сент-Полс-Бэй, Мальта
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 3 Этаж
€ 150,000
Св. Paul & rsquo; s Bay - Совершенно новая двухкомнатная квартира, построенная и законченная…
Квартира 2 спальни в Qawra, Мальта
Квартира 2 спальни
Qawra, Мальта
6 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м² 5 Этаж
€ 185,000
QAWRA - недавно построенная квартира, с квадратной планировкой и полная естественного света.…
Квартира 2 спальни в Буджибба, Мальта
Квартира 2 спальни
Буджибба, Мальта
5 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 2 Этаж
€ 176,000
BUGIBBA. Недавно отремонтированная и полностью меблированная квартира с двумя спальнями, явл…
Квартира 2 спальни в Qawra, Мальта
Квартира 2 спальни
Qawra, Мальта
5 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 1 Этаж
€ 191,000
QAWRA - Новая застройка в настоящее время строится в отличном месте недалеко от всех достопр…
Пентхаус 3 спальни в Меллиха, Мальта
Пентхаус 3 спальни
Меллиха, Мальта
7 Количество комнат 3 ванных комнат 375 м² 7 Этаж
€ 980,000
Потрясающий, меблированный дуплекс PENTHOUSE с полноразмерным бассейном на крыше & nbsp, с п…

Параметры недвижимости в Northern Region, Мальта

с видом на море
недорогая
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