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Пентхаусы в Naxxar, Мальта

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни в Naxxar, Мальта
Пентхаус 2 спальни
Naxxar, Мальта
8 Количество комнат 2 ванных комнат 154 м² 5/5 Этаж
€ 380,000
NAXXAR - высоко законченный пентхаус с тремя спальнями, который частично продается с мебелью…
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