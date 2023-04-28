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Дома в Naxxar, Мальта

2 объекта найдено
Дом 5 спален в Naxxar, Мальта
Дом 5 спален
Naxxar, Мальта
10 Количество комнат 6 ванных комнат 340 м² Количество этажей 3
€ 1,595,000
NAXXAR - искусно преобразованный Дом Характер в роскошный дом со всеми современными удобства…
Дом 10 спален в Naxxar, Мальта
Дом 10 спален
Naxxar, Мальта
10 Количество комнат 10 ванных комнат 850 м²
€ 1,895,000
NAXXAR - Дом персонажа, расположенный в лучшем районе Наксара, в окружении характера и очаро…
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