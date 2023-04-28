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Жильё в Naxxar, Мальта

3 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни в Naxxar, Мальта
Пентхаус 2 спальни
Naxxar, Мальта
8 Количество комнат 2 ванных комнат 154 м² 5/5 Этаж
€ 380,000
NAXXAR - высоко законченный пентхаус с тремя спальнями, который частично продается с мебелью…
Дом 5 спален в Naxxar, Мальта
Дом 5 спален
Naxxar, Мальта
10 Количество комнат 6 ванных комнат 340 м² Количество этажей 3
€ 1,595,000
NAXXAR - искусно преобразованный Дом Характер в роскошный дом со всеми современными удобства…
Дом 10 спален в Naxxar, Мальта
Дом 10 спален
Naxxar, Мальта
10 Количество комнат 10 ванных комнат 850 м²
€ 1,895,000
NAXXAR - Дом персонажа, расположенный в лучшем районе Наксара, в окружении характера и очаро…
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