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Квартиры в Msida, Мальта

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Msida, Мальта
Квартира 3 спальни
Msida, Мальта
2 ванных комнат
€ 260,000
This brand new apartment in Msida is now up for sale.Property comprises of an open plan kitc…
Квартира 2 спальни в Msida, Мальта
Квартира 2 спальни
Msida, Мальта
2 ванных комнат
€ 235,000
This brand new apartment in Msida is now up for sale.Property comprises of an open plan kitc…
Realting.com
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