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Купить недвижимость в Mosta, Мальта

1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Mosta, Мальта
Квартира 3 спальни
Mosta, Мальта
6 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² 3/5 Этаж
€ 345,000
Моста & Ndash; Расположенный на окраине Мосты, в нескольких минутах ходьбы от Национального …
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