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Купить недвижимость с видом на море в Меллиха, Мальта

1 объект найдено
Квартира 3 спальнив Меллиха, Мальта
Квартира 3 спальни
Меллиха, Мальта
8 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 2/5 Этаж
€ 287,000
MELLIEHA – Хорошо законченная и полностью меблированная квартира на 1-м этаже, обслуживаемая…
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