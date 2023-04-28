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Жильё с видом на море в Мальта, Мальта

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Меллиха, Мальта
Квартира 2 спальни
Меллиха, Мальта
5 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м² 5 Этаж
€ 269,000
MELLIEHA - & nbsp; Двухкомнатная квартира на верхнем этаже с просторной террасой, распол…

Параметры недвижимости в Мальта, Мальта

с бассейном
недорогая
элитная
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